Hatay’da boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldüren katil zanlısı yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan katil zanlısı Cabbar Kara olaydan 6 gün sonra polisin başarılı operasyonu ile Adana’nın Kozan ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşini terk edip Kahramanmaraş’tan baba ocağı Hatay’ın Erzin ilçesine gelen Ebru Kara, 7 yaşındaki kızı A.N.K. ile birlikte kiraladığı evde oturmaya başladı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Cabbar Kara (35), telefonla ulaştığı eşine yeniden bir araya gelmek istediğini belirtti, ancak olumsuz yanıt aldı. Cabbar Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı. Ebru Kara ise polise şikâyette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.

9 Temmuz günü Kahramanmaraş’tan Erzin’e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi. Bu sırada evde bulunan kayınpederi Ali Dik ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle ile kayınpederi Ali Dik ve eşi Ebru’yu vurdu. Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken Cabbar Kara yoldan geçen bir minibüsü durdurup, silah zoruyla Erhan Akar’ı indirerek aracı gasp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evin bahçesinde yerde yatan Ebru Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Dik ise ilk müdahale sonrası Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kayınpeder Ali Dik ise hastanede hayatını kaybetti.

Gasp ettiği minibüsle olay yerinden kaçan katil zanlısı Cabbar Kara’yı yakalama çalışması başlatan Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kara’nın kaçtığı minibüsü Osmaniye merkezde terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı silahta ele geçirilmişti. Katil zanlısının bulunmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın gidebileceği 70 adres ile saklanabileceği muhtemel mahallerde aramalar yaptı. Yapılan fiziki takibin ardından Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ayşehocalı köyünde saklandığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında saklandığı eve katil zanlısı Cabbar Kara yakalandı. Gözaltına alınan Kara’nın Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.