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Hatay’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.

Asayiş 23.03.2021, 11:31
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Hatay’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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