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Hatay’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.
Asayiş 23.03.2021, 11:31
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.