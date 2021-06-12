banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
TUSKON davasında ceza yağdı
TUSKON davasında ceza yağdı

Hatay’da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 214.17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Asayiş 12.06.2021, 17:47
Hatay’da bir otomobilde 214 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin direksiyonun altına gizlenmiş 214.17 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir otomobilde bulunan 214.17 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet cam aparat ele geçirildi. Otomobilde bulunan H.S. ve M.A. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık
banner493