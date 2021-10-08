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Hatay’da bir evde silah ve mühimmat bulundu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Asayiş 08.10.2021, 15:46
Hatay’da bir evde silah ve mühimmat bulundu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kisecik Mahallesi’nde bir evde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi alındı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma dedektifleri (JASAT) ve Rodi isimli narkotik arama köpeği ile birlikte şüpheliye ait evde yapılan aramada 1 adet Ak-47 Kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 210 adet 7.62 mm fişek, 1 adet ruhsatsız CZ 75 marka 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 29 adet tabanca fişeği, 1 adet Blow F92 marka 9 mm faturasız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.T., sevk edildiği adli makamca serbest bırakıldı.

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