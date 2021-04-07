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Hatay’da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde beton mikserinin park halindeki otomobile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 07.04.2021, 16:50
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Hatay’da beton mikseri otomobile çarptı: 1 ölü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde beton mikserinin park halindeki otomobile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Yusuf A. yönetimindeki 46 PD 381 plakalı beton mikseri yolun sağında banket üzerinde park halinde bulunan Ramazan Eksin’in kullandığı 33 DR 700 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında aracın arka kapısından çıkmak üzere olan Fuat Eksin (16) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Fuat Eksin hayatını kaybetti.

Kazada devrilen beton mikserinin şoförü gözaltına alındı.
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