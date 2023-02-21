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Hatay’da Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökme meydana geldi
Hatay’da gerçekleşen depremlerin ardından Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Nehir üzerinde çöken noktalar dron ile havadan görüntülendi.
Asayiş 21.02.2023, 14:07
Hatay’da gerçekleşen depremlerin ardından Asi Nehri’nin bazı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Nehir üzerinde çöken noktalar dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 depremin ardından Asi Nehri’nin bazı bölümleri hasar aldı. Dün akşam saatlerinde Hatay merkezli gerçekleşen depremde ise, hasar alan bölümlerin çöktüğü görüldü. Çöken kısımlar dron ile havadan görüntülendi.