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Hatay’da asayiş uygulaması
Hatay’da 34 ekip ve 259 personel ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.
Asayiş 23.04.2021, 11:39
Hatay’da 34 ekip ve 259 personel ile geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.
Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 259 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamada 2 bin 298 vatandaşın Genel Bilgi Taraması yapıldı, 332 araç ise kontrol edildi.Yapılan aramada bir şahsın 5607 sayılı kanuna muhalefetten arandığı, kontrolü yapılan bir motosikletin hacizli yakalaması olduğu tespit edildi ve 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapıldı. Aynı zamanda maske takmayan 2 şahsa gerekli idari işlem uygulanarak, 1 araca muayenesi olmadığından 652 TL para cezası uygulandı. Seyir halindeki araçta direksiyon başında telefonla konuşmaktan bir kişiye de 314 TL idari para cezası uygulandı.