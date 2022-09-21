Hatay’da araçtan ve evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da araçtan cep telefonu, bir evden klima ünitesi, duş başlığı ve batarya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Emek Mahallesi’nde bir araç içerisinden cep telefonu ve kimlik kartının çalındığı ve Aksaray Mahallesi’nde bir evden klima iç ünitesi, duş başlığı ve batarya çalınması üzerine yapılan güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda şüphelilerin M.Ç., İ.A. ile K.Y. oldukları tespit edildi.

Şüpheliler Emek ve Esentepe Mahallelerinde yakalanırken, İ.A. hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. M.Ç. ile K.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.