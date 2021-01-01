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Hatay’da apartmanın bodrum katında yangın
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 7 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.
Asayiş 01.01.2021, 00:53
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 7 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. 7 katlı apartmanın bodrum katında başlayan yangın, kısa sürede bodrum katı dumanlar ile kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek alevlere müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.
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