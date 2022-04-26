Hatay’da ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Kırıkhan-Hassa karayolu Karadurmuşlu Kavşağı’nda meydana geldi. Hasta taşıyan Halil İbrahim Ç. yönetimindeki 31 AVY 219 plakalı 112 Acil Sağlık ambulansı, karşı yönden gelen Reşit S.’nin kullandığı 31 NB 878 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, başka bir ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından karayolunu yeniden ulaşıma açtı.