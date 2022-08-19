Hatay’da 963 adet narenciye kasası çalan zanlı yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde 963 adet plastik narenciye kasası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’ndeki bir iş yerinde plastik narenciye kasası hırsızlığı yaşandığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen kamyoneti Bahçelievler Mahallesi’nde buldu. Araç sahibi R.Y.’nin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada 963 adet 20 kilo kapasiteli narenciye kasası ele geçirildi. Ele geçirilen narenciye kasaları sahibine teslim edilirken, R.Y. hakkında adli işlem yapıldı.