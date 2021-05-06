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Hatay’da 85 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramada 85 kilogram nargile tütünü ve 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Asayiş 06.05.2021, 11:01
Hatay’da 85 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramada 85 kilogram nargile tütünü ve 4 bin adet makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda Haraparası Mahallesinde farklı iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 84 kilo 900 gram kaçak nargile tütünü ve 4 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Ö.E. ve M.A isimli şahıslar haklarında adli işlem yapıldı.
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