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Hatay’da 6.4’lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Asayiş 21.02.2023, 06:16
Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.