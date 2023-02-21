Hatay’da 6.4’lük depremde yıkılan binadan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Hatay’da meydana gelen 6.4’lük depremde Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde bir apartman yıkıldı. İddiaya göre hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişi enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından bir kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.