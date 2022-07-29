Hatay’da 640 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 640 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Kapalı kasa kamyonette yapılan aramada, 640 bin adet gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı), 150 adet kesilmiş sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Y., M.A., M.S. ile M.D. gözaltına alındı.