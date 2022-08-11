banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Kalyon Holding ve IHC’den stratejik iş birliği
Kalyon Holding ve IHC’den stratejik iş birliği
Gazeteci Latif Şimşek istifa etti
Gazeteci Latif Şimşek istifa etti

Hatay’da 630 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 11.08.2022, 10:00
Hatay’da 630 bin adet makaron ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Modernevler Mahallesinde üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Kapalı kasa kamyonette yapılan aramada, 630 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.B. ile H.S. adlı 2 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu