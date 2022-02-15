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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
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Hatay’da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 15.02.2022, 12:31
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Kuzeytepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.