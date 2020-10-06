Hatay’da 516 adet tarihi eser ve obje ele ele geçirildi

Hatay’da, Reyhanlı-Antakya Karayolunda durdurulan bir motosikletteki poşet içerisinde 516 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköprü Mahallesi Reyhanlı-Antakya karayolu üzerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, şüphe üzerine durdurulan M.E. isimli şahsın kullandığı 31 EP 817 plakalı motosiklette poşet içerisine koyulmuş vaziyette 516 adet tarihi eser olduğu düşünülen sikke ve objeler ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü M.E. gözaltına alındı.