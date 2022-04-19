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Hatay’da 50 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Asayiş 19.04.2022, 10:11
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Haraparası Mahallesi Hacılar Sokak üzerinde durdurulan şahsa ait elektrikli bisiklet üzerinde bulunan karton kutular içerisinde 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Şüpheli A.Z. hakkında adli işlem yapıldı.