Hatay’da 5 köpeği zehirlediler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, mahalle halkı tarafından bakılan 5 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunbağ Mahallesinde zehirlendiği ileri sürülen 5 köpek vatandaşlar tarafından bulundu. Mahalle halkı 5 sokak köpeğinin öldürülmesine tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.