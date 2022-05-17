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Hatay’da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş 17.05.2022, 12:09
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 5 bin 116 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çevreyolu Gülderen kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 bin 116 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Ş.B. gözaltına alındı.