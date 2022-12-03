Hatay’da 477 kök skunk, 313 gram kubar esrar ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 477 kök skunk, 313 gram kubar esrar ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samandağ İlçe Jandarma Komutanlı JASAT ekipleri müşterek yürüttükleri çalışmada, M.A.’nın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 477 kök skunk, 313 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli M.A gözaltına alındı.