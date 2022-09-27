Hatay’da 47 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir evde 47 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, H.Ç.’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ikametinde yapılan aramada, pet şişeler içerisinde 47 litre sahte içki ele geçirildi.

H.Ç. gözaltına alındı.