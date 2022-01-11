Hatay’da 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde, Gaziantep’ten Hatay’a satışı yapılmak üzere getirilen 450 kilogram tütün ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı kaçak ve bandrolsüz tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma timleri ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin araçla ile Gaziantep’ten temin ettiği kaçak tütünü Hatay’da satış yapmak üzere getireceği bilgisini aldı.

Hassa ilçe jandarma ekipleri tarafından Gaziantep-Hatay karayolu üzerinde yapılan yol kontrol noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan 11 adet çuval içerisinde satışa hazır 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli H.D. hakkında adli işlem başlatıldı.