Hatay’da 40 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir araç içerisinde yapılan aramada 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde sevkiyatı yapan şahıs ve araçlara yönelik olarak çalışma gerçekleştirdi. Demirköprü Mahallesi’nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 40 kilogram esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.S.B. gözaltına alındı.