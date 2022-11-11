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Hatay’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Asayiş 11.11.2022, 15:35
Hatay’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Güzelburç Mahallesi’nde bulunan iş yerinde yapılan aramada 4 ton 400 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.M. hakkında adli işlem yapıldı.

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