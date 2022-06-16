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Hatay’da 4 milyon lira değerinde ’balina kusmuğu’ ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

Asayiş 16.06.2022, 13:13
Hatay’da 4 milyon lira değerinde ’balina kusmuğu’ ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 4 milyon lira olan 16 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

Mersin’den İskenderun ilçesine ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda içerisinde İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli şahısların bulunduğu hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

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