Hatay’da 4 kişilik aileden 3’ü 45 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay’da deprem sonrası yıkılan binadan 5 kişilik aileden 3’ü 45 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkilenen 10 ilden biri olan Hatay’da 2 binden fazla konutta hasar alırken birçoğu da yerle bir oldu. Büyük Dalyan Mahallesi’nde 3 katlı binada 5 kişilik Gümüş Ailesi’nden 2’si hayatını kaybederken baba Bülent Gümüş ve 2 çocuğu sağ olarak Bursa Orman Bölge ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin diğer iki bireyi ise enkaz altında hayatını kaybetti.