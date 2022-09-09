Hatay’da 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde iki adrese yapılan baskında 4 bin 250 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet esnasında Akbez ve Girne mahallelerinde bulunan C.K. ve B.Y. isimli şahısların evinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi alındı.

Şahıslara ait ev eklentilerinde yapılan aramada jelikan bidonlar içerisinde 3 bin litre, damacanalar içerisinde bin 250 litre olmak üzere toplam 4 bin 250 litre sahte içki, üretim aşamasında kullanılan 1 adet ocak, 1 adet kazan ele geçirilirken, şüpheliler C.K ve B.Y. gözaltına alındı.