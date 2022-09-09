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Hatay’da 380 litre sahte içki ele geçirildi
Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 380 litre sahte içki ele geçirildi.
Asayiş 09.09.2022, 13:24
Hatay’ın merkezi ilçesi Antakya’da 380 litre sahte içki ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyet esnasında Kuzeytepe Mahallesi’nde bulunan H.Y isimli şahsın evinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisi alındı.
Konuyla ilgili şahsa ait ev ve eklentisinde yapılan aramada jelikan bidonlar içerisinde 380 litre sahte içki ele geçirilirken, şüpheli H.Y gözaltına alındı.
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