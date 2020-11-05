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Hatay’da 36 bin 823 adet captagon hap ele geçirildi

HATAY’DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 36 BİN 823 ADET CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 05.11.2020, 12:20
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Hatay’da 36 bin 823 adet captagon hap ele geçirildi

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 36 bin 823 adet captagon hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında merkez ilçe Antakya’nın Tanışma Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bin 283 adet captagon hap, 2 paket halinde daralı 72.81 gram kubar esrar, 1.83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli M.U. gözaltına alınırken, ayrıca ikamette bulunan R.K. isimli şüphelide de 20 adet captagon hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda, daralı ağırlığı 5 kilo 884 gram olan 35 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi.

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