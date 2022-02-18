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Hatay’da 358 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 358 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Asayiş 18.02.2022, 12:05
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 358 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucunda, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Özerli Mahallesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 358 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı.