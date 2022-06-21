Hatay’da 3,5 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda 3.5 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hassa ilçesinde ikamet eden R.T., Y.T. ve R.T. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada yasadışı yollarla elde ettiği kalp rahatsızlıklarında kullanılan yaklaşık 3.5 milyon değerinde çeşitli markalarda 8 bin 383 adet tablet hap, 83 adet insülin ilacı kullanma aparatı ve 22 adet göz damlası ile 11 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.