Hatay’da 313 milyon lira değerinde Captagon ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1 milyon 264 bin 259 adet “Captagon” cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne transit edilmek üzere İskenderun limanına gelen 17 konteynerda (“bina taşı” olarak beyan edilen eşyadan) 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet “Captagon” cinsi uyuşturucu yakalandı.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde dedektör köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar tek tek kırıldı. Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı.

Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon lira olduğu belirlendi.