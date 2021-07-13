Hatay’da 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve naklini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Dün Kırıkhan ilçesinde yapılan çalışmalarda D.J. ve E.S. isimli şahıslardan 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla alakalı yabancı uyruklu D.J ve E.Ş isimli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.