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Hatay’da 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Asayiş 20.05.2022, 12:19
Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Modernevler Mahallesi’nde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramada, 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araç sürücüsü A.K. gözaltına alındı.