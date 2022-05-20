Hatay’da 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Modernevler Mahallesi’nde durdurulan kamyonette arama yapıldı. Aramada, 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü A.K. gözaltına alındı.