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Hatay’da 3 ayrı noktada sazlık yangını
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 noktada çıkan sazlık yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 29.10.2022, 21:27
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 noktada çıkan sazlık yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Antakya Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.