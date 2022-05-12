Hatay’da 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. İskenderun Akçay Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 280 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü S.B. gözaltına alındı.