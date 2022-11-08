Hatay’da 27 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada 27 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte, kaçak alkollü içki imalatı ve satışının deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmada Çaylı Mahallesi, Musa Kazım Arıkan Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde ve otomobil içerisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine yapılan aramada pet şişelere doldurulmuş halde 27 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahipleri H.S.ve M.S. ile araç sahibi M.K. hakkında yasal işlem yapıldı.