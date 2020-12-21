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Hatay’da 25 kaçak göçmen yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sınırı, yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 25 kişi yakalandı.
Asayiş 21.12.2020, 16:26
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sınırı, yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 25 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Kumlu yolunda uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine 42 ADK 862 ve 01 EU 007 plakalı minibüsleri durdurmak istedi.
Jandarma ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan sürücüler takip sonucu ilçe girişinde durduruldu.
Araçlarda, yasa dışı yollarla sınırdan Türkiye’ye giren Suriye uyruklu 25 kişi yakalandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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