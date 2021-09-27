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Hatay’da 22 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Hassa ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 22 kişi yakalandı.

Asayiş 27.09.2021, 13:40
Hatay’da 22 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Hassa ilçesinde ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 22 kişi yakalandı.

Hassa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda Akbez uygulama noktasında durdurulan bir araçta ülkeye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 22 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Araç sürücüsü M.H. gözaltına alınırken, yabancı uyruklu 22 kişi, Reyhanlı geri gönderme merkezine teslim edildi.

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