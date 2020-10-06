banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...
Kum fırtınasına dikkat! 7 il için uyarı...
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
Her şeyimi Fenerbahçe’ye vereceğim”
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
500 bin tablet ücretsiz dağıtılacak
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!
Fenerbahçe'de transferin son gününde üç imza birden!

Hatay’da 20 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 BİN 500 ADET CAPTAGON UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 06.10.2020, 11:50
2
Hatay’da 20 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 500 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Reyhanlı İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada şüpheli C.D., Y.Ü. ve A.Ü. isimli şahıslardan toplamda 3.372 gram halinde yaklaşık 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu ile ‘Karabağ’ yazarak Azerbaycan’a destek verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, C.D., Y.Ü ve A.Ü. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2