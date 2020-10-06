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Hatay’da 20 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 BİN 500 ADET CAPTAGON UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 06.10.2020, 11:50
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 bin 500 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada şüpheli C.D., Y.Ü. ve A.Ü. isimli şahıslardan toplamda 3.372 gram halinde yaklaşık 20 bin 500 adet captagon hap ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu ile ‘Karabağ’ yazarak Azerbaycan’a destek verdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, C.D., Y.Ü ve A.Ü. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.
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