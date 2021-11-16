Son Dakika
Bakan Dönmez: "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu’na göre, madencilik sektöründe sosyal gelişim doğrultusunda sektörde çalışan kadın istihdamı 2019 yılında, 2010 yılına göre yüzde 106 artarak 5 bin 732 olarak gerçekleşmiş, aynı yıllar arasında
Hatay’da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay’ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Asayiş 16.11.2021, 12:16
Hatay’ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, jandarma dedektifleri tarafından, 27 DF 324 plakalı otomobil ile Kilis’ten Hatay’a kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. M.Ş. isimli şahsın kullandığı araç, durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda jandarma ekipleri, toplam 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.