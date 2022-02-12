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Hatay’da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Asayiş 12.02.2022, 11:25
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zülüflühan Mahallesi’nde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama da 180 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Şüpheli A.Ş. yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı.