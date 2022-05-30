banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak
Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa kupalarına katılacak

Hatay’da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Hatay’ın Payas ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Asayiş 30.05.2022, 14:21
Hatay’da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Hatay’ın Payas ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte Gaziantep’ten Payas’a misafir olarak gelen Musa Köse (15) adlı çocuk, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Sahil güvenlik dalgıç ekipleri tarafından aramalar sonucu denizden çıkartılan Musa Köse, kıyıda bekleyen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Köse’nin Gaziantep’te toprağa verileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
29°
açık