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Hatay’da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 29.07.2022, 09:27
Hatay’da 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışma sonucunda Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerinde hasat için hazır duruma gelmiş kenevir bitkisi olduğu bilgisi alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile 2 uyuşturucu madde tespit köpeğinin katılımı ile gerçekleşen operasyon sonucunda ormanlık alan içerisinde 15 bin 750 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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