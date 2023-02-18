Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, deprem sonrası ilk andan itibaren görev yapan Mehmetçiğin Antakya’daki nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra çadır kurma ile günlük 10 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilen mutfak ve sahra ekmek fırınında incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ile Hatay’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentteki nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Antakya merkezdeki Türk Silahlı Kuvvetleri İrtibat Bürosu’na giderek nöbet, devriye, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra yaşam destek çalışmalarına ilişkin bilgi alan Akar, güvenliği sağlamakla görevli komandolarla da sohbet etti.

Daha sonra MSB’ye bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınını denetleyen Akar, burada yemek yiyen vatandaşları ziyaret etti.

Hazal isimli küçük kız ve ailesiyle yakından ilgilenen onların taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesislerindeki alanda gerçekleştirilen çadır kurulum çalışmalarını da inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgi alan talimat veren Akar, deprem sonrası tekrar faaliyetlerine başlayan bir fırını da ziyaret etti, ekmek dağıttı.

İş yerinin sahibi kardeşlerle sohbet eden Akar’a fırıncılar, “Elimizden geleni yapmayı çalışıyoruz. Depremin ilk gününden beri iş yerimizi hiç kapatmadık. Hepimizi birlikte yaralarımızı saracak, inşallah bu günleri de atlatacağız” dedi.

Akar, depremin zarar verdiği tarihi Ulu Camii ve Habib-i Neccar Camii’nde incelemelerde bulunan, yetkililerden bilgi alan Akar, Antakya’da depremin ardından başlatılan çalışmaları da yerinde inceledi.

Hatay’da 14 bin Mehmetçik fiilen sahada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “9 bini Antakya’da olmak üzere Hatay’da toplam 14 bin Mehmetçiğimiz sahada fiilen görev yapıyor” dedi.

Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerine getirdiğini aktaran Akar, “Gıda ve su laboratuvarlarımızdan birini Antakya’da görevlendirdik. Kentte 12 bin çadırın kurulmasında Mehmetçiğin önemli görevler üstlendiğini belirtti. Çadır kentlerin olduğu alanlara yangın söndürme cihazları da gönderdik” diye konuştu.

MSB’ye bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile 13 sahra fırının yoğun şekilde çalıştığını aktaran Akar, “Depremin çok büyük yıkıma neden olduğu Antakya’da sıkıntıları hafifletebilmek adına Türk Silahlı Kuvvetleri olarak günde 50 bin kişilik yemek çıkarıyor, 130 bin ekmek üretiyoruz. Diğer gelen yardımlarla birlikte yemek, ekmek ve su ihtiyaçları karşılanıyor. Depremin meydana geldiği günden bu yana Mehmetçik tarafından 350 bin kişiye sıcak yemek verildiğini, 1 milyon 800 bin kumanya, 250 bin ekmek dağıtıldı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara ve personele 20 bin cep sobasının verildiğini belirten Akar, akaryakıt desteği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri depolarından 80 bin ton akaryakıt dağıtıldığını söyledi.

Gönderdikleri seyyar banyo, tuvalet ve çamaşırhanelerin de hizmet verdiğini aktaran Akar, gelen yardımların düzenli ve hızlı şekilde dağıtımının yapılması için Serinyol kışlasında lojistik destek üssü kurulduğunu da kaydetti. Akar, “Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız” diye konuştu.