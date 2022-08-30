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Hatay’da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
Hatay’ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.
Asayiş 30.08.2022, 11:51
Hatay’ın Payas ilçesinde bir evde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince H.G.’nin ikametinde yapılan aramada; 13 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 3 dolu kartuş, 7 sürgü, 13 şarjör, 1 namlu, 3 kabza, muhtelif silah parçaları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli H.G. gözaltına alındı.
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