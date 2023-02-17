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Hatay’da 12 yaşındaki Osman depremin 260’ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı
Hatay’da 12 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260’ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.
Asayiş 17.02.2023, 13:05
Hatay’da 12 yaşındaki Osman adlı erkek çocuğu depremin 260’ıncı saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.
Enkaz altında hayatta olan başka insanların olma ihtimaline karşılık sessiz dinleme yapıldı. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulunup bilgi aldı.