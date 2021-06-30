banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Hatay’da 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’da düzenlenen operasyonda 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 30.06.2021, 14:52
Hatay’da 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’da düzenlenen operasyonda 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

? İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

? Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

? Gözaltına alınan M.K., H.E., K.K.A., M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.

? (ADM-SO-Y)
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493