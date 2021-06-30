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Hatay’da 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay’da düzenlenen operasyonda 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Asayiş 30.06.2021, 14:52
Hatay’da düzenlenen operasyonda 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
? İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
? Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.
? Gözaltına alınan M.K., H.E., K.K.A., M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.? (ADM-SO-Y)