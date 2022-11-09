Hatay’da 11 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çalışmasında Yeni Mahalle’de İ.E.’ye ait iş yerinde, bandrolsüz sigara satıldığı bilgisi üzerine arama yapıldı. Aramada, 11 bin 140 paket kaçak, bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.